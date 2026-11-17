17/11/2026 12:14

惠理首批獲得香港交易所離岸人民幣債券指數授權

《經濟通通訊社17日專訊》惠理集團(00806)宣布，首批獲得香港交易所離岸人民幣債券指數授權。



港交所於11月16日推出香港首隻追蹤在港發行點心債表現的基準指數，並由彭博指數服務有限公司(BISL）負責管理及計算。該指數納入於香港聯合交易所上市或於債務工具中央結算系統（CMU）託管、並符合指數編製方法納入標準的離岸人民幣債券。該指數既是香港交易所首個固定收益指數，也是香港首個點心債基準指數，將為投資者提供透明且具代表性的市場參考。



惠理集團董事會主席兼執行董事林向紅表示，香港交易所離岸人民幣債券指數的推出，是香港固定收益市場發展的重要一步，有助提升點心債市場的透明度、深度及可投資性。惠理樂見市場基礎設施不斷完善，並將憑藉集團在亞洲固定收益投資領域的經驗，積極研究與該指數系列掛鈎的產品，為投資者配置離岸人民幣資產提供更多元化的工具。惠理會繼續與香港交易所、彭博及市場參與者緊密合作，支持香港離岸人民幣生態圈及人民幣國際化的長遠發展。



2025年，本港離岸人民幣債券發行額連續第二年達1萬億元人民幣。今年截至9月30日，離岸人民幣債券的發行規模逾5900億元人民幣。而今年在香港交易所發行債券的總額亦較去年全年增加18.6%。(bi)