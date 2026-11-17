17/11/2026 13:54

【ＡＩ】阿里雲：未未來一年在全球增設數據中心，香港為「重中之重」

《經濟通通訊社17日專訊》阿里雲智能國際業務副總裁、亞太北區域總經理袁志明在記者會上表示，未來12個月會分別在馬來西亞、土耳其、巴西、德國、阿聯酋、法國、荷蘭、芬蘭及香港設置網絡數據中心。



他指出，香港建設速度會較快及列為「重中之重」，由於長期戰略及本土需求推動，公司續與不同本地公司合作，增建及改建數據中心，而且基於此地寸金呎土，公司遂提高每單位算力產能要求。他又強調，本港企業核心相關雲端服務只處於開始階段，因此公司會持續投入香港AI及非AI場景。



談到上述全球數據中心興建計劃，他提到，現時海外算力以租用為主，國內則多為自建。他重申集團至2031年全部算力規模達20吉瓦，又指未來5年投資金額會遠高於2025至27年目標投資額3800億元人民幣。



至於美國商務部宣布新規定防止第三方國家遠程調用先進人工智能芯片，袁志明未有正面回應對集團影響，僅指出集團在投資上嚴守各國法規，亦稱在其雲端上可採用英偉達、自家或其他第三方芯片。(rh)