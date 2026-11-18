17/11/2026 15:44

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超抵達深圳準備出席相關會議及活動

《經濟通通訊社APEC採訪組17日深圳專電》行政長官李家超表示，已抵達深圳，準備出席亞太區經濟合作組織第三十三次領導人非正式會議及相關活動，並感謝中央港澳辦代表迎接。



李家超在社交平台表示，今年是APEC「中國年」，亦是國家第三次作為東道主主辦APEC，意義重大，作為領導人非正式會議前最後一個專業部長級會議，APEC財政部長會上月首次在香港圓滿舉辦，充分體現香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，為「中國年」的財金合作貢獻香港力量。



他又表示，除了APEC領導人非正式會議，稍後將出席APEC工商領導人峰會，包括專題研討和開幕式，與各地政商領袖交流，亦會藉此機會與多個經濟體領導人舉行雙邊會談，為香港開拓更多互利共贏的合作新機遇。(bi)