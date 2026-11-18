17/11/2026 17:45

【聚焦ＡＰＥＣ】APEC會議首日多家內企高管出席，李家超下午赴深致辭

《經濟通通訊社APEC採訪組17日深圳專電》2026亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會今日在深圳揭幕，經濟通採訪組到場實地報道。



峰會期間，多間內地龍頭企業管理層參與討論，包括百度集團(09888)董事長李彥宏、宇樹科技創始人兼CEO王興興、小米集團(01810)創辦人兼首席執行官雷軍等，分別就AI、機械人和Robotaxi等科技議題發表意見。另外，滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建以及信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊亦有出席峰會。



行政長官李家超下午抵達深圳，並在高峰會上致辭。他在社交平台提到，APEC財政部長會上月首次在香港圓滿舉辦，體現香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，為「中國年」的財金合作貢獻香港力量。



另外，APEC領導人非正式會議明日一連兩日舉行，2026年APEC高官會主席陳旭在吹風會上表示，領導人會議周期間，各方將繼續圍繞貿易議題進行深入討論，積極尋求「最大公約數」，中方期待在本次APEC領導人非正式會議上達成更多貿易領域務實成果，為區域經濟一體化提供更大助力。