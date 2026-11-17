17/11/2026 12:10

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▷ 13%機構已應用agenticA.I.，56%計劃應用

▷ 應用挑戰含可解釋性及安全問題

《經濟通通訊社17日專訊》金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心今日發表新一份題為《由協助到自主：香港金融服務業人工智能應用、管治與合規》的研究報告。該報告以研究中心於2025年發表的研究報告為基礎，更新了生成式人工智能(GenA.I. )的最新概況，並探討香港金融服務業中代理式人工智能(agentic A.I. )的發展，尤其關注人工智能在監管合規方面的應用。報告涵蓋由研究中心於2026年1月至7月期間委託進行的問卷調查和深度訪談，受訪者包括金融機構、科技和監管科技服務提供商。報告發現，香港金融服務業對GenA.I. 的應用勢頭持續強勁，目前已應用或計劃應用該技術的金融機構比例達到90%，高於2025年的75%。同時，agentic A.I. 的應用正日益增長，13%的金融機構已應用，亦有56%計劃應用。展望未來，超過一半的受訪金融機構表示將優先發展GenA.I. 並探索agentic A.I. ，另外有部分機構表示將兼顧兩者。在監管合規方面，86%的受訪金融機構已應用或計劃應用GenA.I. ，超過70%的金融機構表示，有興趣在未來三到五年內探索應用agentic A.I. ，然而，GenA.I. 和agentic A.I. 的進一步應用仍面對挑戰，例如針對可解釋性和安全方面的關注。基於調查結果和國際經驗，本報告就促進香港金融服務業負責任地應用人工智能提供多項參考因素。金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾表示，報告顯示人工智能在整個金融服務業中的應用正變得更加廣泛和深入，希望報告的研究結果能夠有助了解金融服務業中日新月異的人工智能格局，並為制定人工智能應用、管治和合規方面切實可行的計劃作實質貢獻。(bn)