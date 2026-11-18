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【聚焦ＡＰＥＣ】滙豐廖宜建：APEC會議在深圳舉行為粵港澳大灣區深化國際合作提供難得機遇

《經濟通通訊社17日專訊》亞太經濟合作組織(APEC)工商領導人峰會今天在深圳開幕。為期兩天的峰會以「共同繁榮，共創未來」為主題，超過2000名來自政府和商界的代表參與。



滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建作為銀行業代表出席本次峰會，並參與「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」的專題討論。



對於此次峰會，他表示，本次APEC會議在深圳舉行，不僅向世界展示中國創新發展的顯著成就，也為粵港澳大灣區深化國際合作提供了難得的機遇。作為國家高質量發展和高水平開放的高地，大灣區正憑藉其國際金融、高端製造和創新科技等核心產業優勢，以及香港在「一國兩制」下連結內地和海外的樞紐作用，為推動亞太區的合作發展，共同繁榮作出日益重要的貢獻。



他提及，亞洲是世界經濟增長的最大引擎，貢獻率保持在60%左右。在全球貿易面臨挑戰的當下，亞洲供應鏈的韌性和消費的增長令區內貿易保持活躍，超過一半的貿易在區內進行。隨著全球貿易及供應鏈格局持續演變，該行預計亞洲區內的貿易、投資及創新將繼續提供主要動能，在未來五年，拉動亞洲GDP增長1.8個百分點。



他指出，APEC作為促進區域貿易和投資自由化、便利化的重要平台，在推動達成一系列雙邊和多邊自由貿易協定當中，始終發揮著其獨特和積極作用。該行期待本次APEC在推動「互聯互通」，提升區域經濟一體化水平方面達成更多共識。(bn)