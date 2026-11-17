17/11/2026 15:14

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 德勤中國發布第七份社會影響力報告

▷ 報告聚焦AI產業賦能與中企全球化出海

▷ 2026財年社會影響力投資總額2868萬元

《經濟通通訊社17日專訊》《德勤中國2026財年社會影響力報告》今日正式發布。作為德勤中國連續第七年發布的影響力報告，本次報告重點聚焦人工智能(AI)產業賦能與中國企業全球化出海兩大核心話題，集中呈現本財年德勤中國在業務賦能、人才發展、環境保護、社會貢獻與公司治理五大領域的實踐成果。報告顯示，德勤中國已將可持續發展理念深度融入戰略與運營之中，以長期相伴的專業力量，全面賦能企業搶抓發展機遇、陪伴人才蓄力成長與生態可持續發展，為中國經濟社會高質量發展注入專業動能。報告提及，德勤中國將專業能力與公益投入相結合，圍繞鄉村振興、社區發展、應急援助與公益機構賦能形成多維度實踐。2026財年社會影響力投資價值總額2868萬元，員工公益服務時長51902小時。德勤中國首席執行官劉明華表示，專業力量在人工智能浪潮與全球變局中，為企業高質量發展開闢新路徑。德勤中國第七份社會影響力報告以「專業所至，價值所生」為主題發布，堅守「立足本土，連接全球」與專業報國初心，緊扣新質生產力發展方向，一方面依託全球網絡護航中企出海、賦能專精特新企業創新成長，另一方面繼續圍繞萬人AI/GenAI人才計劃，以AI賦能鍛造未來人才梯隊，同步推進綠色轉型與社會公益投入，持續把專業能力轉化為經濟、人才、環境與社會的高質量發展動能，在變局中踐行長期主義，以信任為基石、創新為動力，與各界夥伴攜手，共創長遠、可持續的價值。(bn)