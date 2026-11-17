17/11/2026 11:43

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛銀行Karsten Junius指AI深化應用推動美國生產力

▷ 美國疫後勞動生產率年增2.4% 高於前十年1.6%

▷ 2023年底起生產力增長由AI投資與資本深化驅動

《環富通基金頻道17日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為隨著AI更廣泛應用，料將成為美國生產力的新增長動力。自疫後經濟復甦以來，美國勞動力生產率的年增長率達2.4%，高於此前十年的1.6%。自2023年底起，生產力增長主要由AI投資熱潮帶動的資本深化，即每名勞工配備更多資本，以及勞動力與資本利用率提高所推動。最能反映技術進步及效率提升的全要素生產力(Total Factor Productivity)則大致持平，顯示AI尚未帶動整體經濟效率提升。然而，AI應用程度較高的行業錄得較強生產力增長，反映相關效益正逐步浮現。展望未來，經濟周期帶來的支持及AI資本開支料將逐步減弱，但隨著AI應用日益普及，並更深入融入業務流程，料將推動全要素生產力上升。隨著增長動力逐步轉變，勞動生產力增長可望在結構上維持高於疫前的水平。*德國國債表現有望優於瑞士國債，美國企業盈利維持強勁*瑞士國債孳息率相對德國國債，以至整體歐元區政府債券，仍處於極低水平。瑞士通脹在結構上較低、公共財政穩健，加上瑞士法郎具備避險貨幣地位，均為兩者維持一定息差提供充分理據，但目前息差可能已接近合理區間的上限。隨著兩地通脹及政策預期的差距逐步收窄，息差料將於中期收窄，意味德國國債表現有望優於瑞士國債。美國企業盈利維持強勁，第三季盈利增長達36%，主要由科技及能源板塊帶動。撇除這兩個板塊，盈利增幅仍達15.7%，利潤率亦處於2022年以來最高水平。不過，能源價格下跌，正威脅能源板塊的盈利前景。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。