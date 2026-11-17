17/11/2026 16:40

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ ING發布2027年環球經濟展望報告

▷ 預測美/歐元區/中GDP增2.3%/1.2%/4.5%

▷ 能源價格與AI列關鍵經濟變數

《環富通基金頻道17日專訊》荷蘭國際銀行(ING)發布《2027年環球經濟展望》報告，以「Power Play」為主題，分析2027年環球經濟在基準(Base Call)、風險(Risky Call)及進取(Bold Call)三種情景下可能出現的發展走向。*來年經濟或較預期平穩，能源價格及AI左右經濟走勢*報告指，來年經濟表現或較預期平穩：儘管風險因素眾多，ING的基準情景預期環球經濟來年將繼續展現韌性，維持溫和增長，通脹亦將逐步回落。ING預測美國、歐元區及中國的經濟增長分別為2.3%、1.2%及4.5%。同時預料人工智能(AI)投資熱潮有所降溫，但隨著能源價格逐步回復正常，基建投資及AI應用預計將繼續支持多個經濟體增長。能源價格及AI是左右經濟走勢的關鍵變數：若能源價格持續高企，央行或需要進一步收緊貨幣政策，增加市場受壓風險。ING續指，美國2026年至今的經濟增長約有三分之一來自AI板塊，並警告若AI熱潮降溫或令相關美股大幅回調，可能重挫投資，甚至引發經濟衰退。*美中期選舉影響將延續至明年，央行緊縮周期近尾聲*大西洋兩岸的政治局勢方面，美國中期選舉的影響將延續至明年。雖然特朗普及共和黨高層早前表示現任總統在任期最後兩年或會採取較為溫和的立場，但米勒(Stephen Miller)獲任命為白宮幕僚長則預示政策立場可能轉趨強硬。歐洲方面，法國、意大利、西班牙、波蘭及德國的選舉或會加劇政治局勢分化。踏入2027年，特朗普進入任期尾聲，歐洲內部政治分歧或會比如華盛頓的外部壓力對歐洲團結構成更大的威脅。央行的緊縮周期接近尾聲：隨著工資增長回落至3%，ING預計美國聯儲局將於12月最後加息一次，令聯邦基金利率於2026年底升至4%，而2027年將大致維持利率不變。歐洲央行亦預料於12月加息後維持利率不變，最快或於2027年12月減息。日本央行料繼續逐步推進貨幣政策正常化，或於12月及3月的議息會議各加息25個基點，將政策利率推高至1.75%。*料亞洲由AI帶動增長差距收窄，中國經濟增長料趨穩定*預計亞洲由AI帶動的增長差距收窄：隨著AI相關利好因素減弱，加息的影響逐步浮現，亞洲已發展經濟體如南韓及澳洲的增長速度或較發展中經濟體明顯放緩。相比之下，印度的經濟前景相對較佳。新加坡的經濟增速預計由2026年的5.5%放緩至2027年的4.0%，但內需仍具韌性。亞洲大部分地區的通脹料將逐步回落，為2027年下半年提供減息空間。唯獨日本預期通脹升溫令央行逐步收緊貨幣政策。中國經濟增長料趨穩定：ING預測中國國內生產總值(GDP)增速將由2026年的4.6%輕微回落至2027年的4.5%，放緩後有望大致企穩。預計財政及貨幣政策將繼續提供適度支持，政策制定者傾向採取針對性措施，而非推出進取的刺激政策。長遠而言，中國仍將著力推動高附加值產業發展，在綠色產業、科技及創新領域建立領先地位，並逐步擴大內需，帶動下一階段的經濟增長。(wa)