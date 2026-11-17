17/11/2026 17:12

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滬指收跌0.5%至3584.58點，創15個月新低

▷ 人民幣即期匯率兩連升，中間價四連升至近三年十個月新高

▷ APEC工商領導人峰會在深圳舉行，21個經濟體代表參與

《神州經脈》滬綜指全天（17日）在3600點附近爭持，最終收低0.5%報3584.58點，失守三千六關，並創2025年8月4日以來新低，四連跌，累計跌幅2.63%；深成指軟0.49%，創業板指挫1.2%。滬深兩市成交額約1.46億元（人民幣．下同），較上一個交易日少268億元或2%。兩市近3900隻個股下跌。盤面上，國產芯片產業鏈表現活躍。AI應用端集體下挫，AI漫劇、AI營銷等板塊跌幅居前，前者挫逾6%、後者跌5.3%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6655，較上個交易日4時30分收盤價升23點子，兩連升，創11月2日以來逾兩周新高，全日在6.6649至6.6666之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7132，較上個交易日升9點子，四連升，創2023年2月2日以來近三年十個月新高，較市場預測偏弱約420點。*今日新聞精選*1. 中國國家主席習近平今日在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的加拿大總理卡尼後，路透報道指，加拿大總理辦公室表示，中國已同意對約4億加元（約合18.7億元人民幣）的加拿大對華出口商品提供額外關稅減免。此次關稅減免涵蓋價值1.16億加元的冷凍豬肉出口以及價值2.85億加元的魚類和海產品出口。加拿大還表示，加拿大和中國雙方同意將針對某些中國鋼鐵和鋁產品的現有減免措施延長兩年。2. 中國國家主席習近平今日在深圳會見來華出席APEC領導人非正式會議的越南國家主席蘇林。習近平表示，雙方要深化多維聯通，促進利益融合，推動智慧口岸和跨境經濟合作區早日落地，探索人工智能應用合作；要賡續傳統友好，密切人文交流，共同辦好「中越旅遊合作年」；要妥善管控海上分歧，穩步推進海上合作；要接續當好今明兩年亞太經合組織東道主，推動建設亞太共同體，構建更加公正合理的全球治理體系。3. 美國商務部16日發布限制遠程獲取先進半導體臨時最終規則，以新加坡、泰國、馬來西亞、印尼和巴西存在非法對華轉移芯片高風險為由，要求向相關國家企業出口先進芯片時，申請美國出口許可證，從而防止受限制國家和企業獲取美國敏感技術。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會回應稱，這是典型的經濟脅迫和「長臂管轄」，背離雙方達成的共識，損害中國企業正當權益，擾亂全球產供鏈穩定。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。4. 2026年APEC領導人會議周新聞中心今日上午舉辦第五場吹風會，2026年APEC高官會主席陳旭表示，APEC領導人會議周期間，各方將繼續圍繞貿易議題進行深入討論，積極尋求「最大公約數」，中方期待在本次APEC領導人非正式會議上達成更多貿易領域務實成果，為區域經濟一體化提供更大助力。陳旭又指，APEC領導人非正式會議的成果文件磋商工作已經啟動，「要推動發表一份富有雄心的領導人成果文件，規劃各方建設亞太共同體的共識和要採取的行動」。5. 2026年APEC工商領導人峰會今起一連兩日在深圳舉行。綜合媒體報道，來自APEC 21個經濟體和英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的2000多位政商界代表齊聚深圳，出席此次峰會。電池巨頭寧德時代寧德時代(深:300750)董事長曾毓群、百度(09888)首席執行官李彥宏、宇樹科技(滬:688836)董事長王興興，將在峰會上發言。另外，比亞迪(01211)(深:002594)董事長王傳福和小米集團(01810)首席執行官雷軍亦將參加峰會的專題討論。6. 2026年APEC工商領導人峰會今起一連兩日在深圳舉行。在「共建開放普惠的人工智能創新生態」專題研討上，宇樹科技創始人兼CEO王興興表示，2026年無論是AI大模型領域，包括機器人領域，都能看到很多非常激動人心的情況，並且已經看到了未來幾年整個的方向，「未來潛力非常大」。他認為，「每天真的要花更多時間去更好的擁抱AI，然後更好的去使用」。他坦言，目前的挑戰不少，當中最棘手的問題是模型的「泛化能力」。7. 據路透引述文件報道，中國企業及研究機構正愈來愈多利用美國領先人工智能(AI)模型的輸出結果，訓練本土競爭模型。知情人士透露，7月於成都舉行的會議上，美國商務部官員曾向中國監管機構表達了對開發者收集美國領先AI模型生成內容的擔憂，並警告部分行為可能構成知識產權盜竊。中國官員則稱，蒸餾是AI開發中的標準技術手段，並表示若相關行為構成知識產權侵權，他們願意採取行動，但未作出具體承諾。8. 內媒消息，蘋果(US.AAPL)今日向iPad和Mac用戶推送iPadOS 27.3 DP Beta 2(24C5049d)和macOS 27.3 DP Beta 2(26C5047e)操作系統，為國行iPad和Mac設備新增「Apple智能」功能。綜合科技媒體實測，搭載M系列蘋果芯片的Mac和iPad均可使用Apple智能，使用A17 Pro 和A20 Pro芯片的iPad mini也在支持範圍內。此前Apple智能國內功能隨iOS 27.3首個Beta登陸iPhone；上海網信辦曾於11月9日表示蘋果已完成將Apple智能引入平板和筆記本的註冊。(jq)