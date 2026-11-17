17/11/2026 09:24

【聚焦人幣】外匯局：10月跨境資金淨流入769億美元，較9月有所增加

《經濟通通訊社17日專訊》國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，10月以來，國際股市和債市延續震盪走勢，國際匯市相對穩定。



涉外交易方面，李斌表示，10月，企業、個人等非銀行部門跨境收支合計1.45萬億美元，較9月日均增長10%。外匯市場交易量3.77萬億美元，較9月日均增長7%。前10個月，跨境收支規模、外匯市場交易量同比分別增長20%和9%。



跨境資金流入方面，李斌表示，10月跨境資金淨流入769億美元，較9月有所增加。受國慶假期影響，節前企業付款加快，節後收款較為集中，假期後資金淨流入通常高於9月末水平。從9至10月綜合情況看，跨境資金月均淨流入588億美元，較8月下降6%。



企業結匯和購匯意願方面，李斌表示，綜合9至10月情況看，企業等主體月均結匯率為64.3%，月均購匯率為59.3%，分別較8月提高2.8個和1.5個百分點，表明外匯市場各類需求比較多元，預期總體保持穩定。(jt)