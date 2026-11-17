17/11/2026 10:47

《中國要聞》深圳水貝市場現買金潮，專家籲勿急於抄底：金價下月或再跌

《經濟通通訊社17日專訊》據央視財經報道，深圳水貝市場近期迎來一波集中購金潮。水貝市場的首飾金報價上周五（13日）跌破每克千元（人民幣．下同）的關口，昨日首飾金報價顯示為每克約983元，金條價格在每克約867元。



水貝市場的黃金商戶說，「整體銷量增長30%左右。一天差不多賣出1.5公斤左右。近期比以往任何時候客流量都要高，櫃台擠滿了人，一天補貨補4到5次。」



金價接下來怎麼走？廣東南方黃金市場研究中心主任宋蔣圳分析，12月中旬，美聯儲議息會議之前，金價不排除進一步下探至3800美元。普通投資者不要把黃金當成單邊上漲的資產，它現在的波動率已經不低了，不要加槓桿，也不要在下跌趨勢裏著急抄底。(jq)