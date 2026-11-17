17/11/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年十個月高，即期開市升18點子報6.6660

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7132，較上個交易日升9點子，四連升，創2023年2月2日以來近三年十個月新高，較市場預測偏弱約420點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開18點子，報6.6660，上個交易日即期匯率收盤報6.6678。



上日美元指數震盪上行，回到特朗普2025年4月公布「解放日」關稅時的水平，市場不斷重估美聯儲政策節奏，不過國際油價大幅回落，通脹擔憂有所緩和，美債收益率震盪回落。市場人士稱，加息預期短期或繼續支持美元強勢，但若後續國際油價回落，市場會修正美聯儲加息預期，人民幣中間價無視美元強勢表現，料續助力即期表現。



本周亞太經合組織(APEC)峰會在深圳舉行，中美元首將舉行會晤。市場人士預計，中美元首會晤前，人民幣料延續穩中略升走勢。(jq)