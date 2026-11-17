17/11/2026 15:28

【ＡＩ】美擬限制中國遠程使用先進AI芯片，中國外交部斥長臂管轄

《經濟通通訊社17日專訊》英偉達(US.NVDA)風波招致美國收緊先進AI芯片對華出口限制。美國商務部16日發布限制遠程獲取先進半導體臨時最終規則，以新加坡、泰國、馬來西亞、印尼和巴西存在非法對華轉移芯片高風險為由，要求向相關國家企業出口先進芯片時，申請美國出口許可證，從而防止受限制國家和企業獲取美國敏感技術。



中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會被問及此事時回應稱，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至橫加干涉中國同其他國家開展正常貿易與科技合作，無理打壓中國高新技術產業發展，這是典型的經濟脅迫和「長臂管轄」，背離雙方達成的共識，損害中國企業正當權益，擾亂全球產供鏈穩定。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。



另外，有報道指美國政府正在調查新加坡科技公司Megaspeed，指控其涉嫌非法向中方轉運英偉達的芯片。郭嘉昆在被問及中方對此事有何評論時指出，「我要強調，中方在美國輸華芯片的問題上的立場是一貫的」。(sl)