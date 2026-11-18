17/11/2026 16:00

【聚焦ＡＰＥＣ】中國外交部：期待同各方進一步凝聚共識，取得更多務實成果

《經濟通通訊社17日專訊》「APEC中國年」重頭戲--APEC第三十三次領導人非正式會議將於明起一連兩天在深圳舉行。在北京，今日下午舉行的中國外交部例行記者會上，有記者問，深圳一直被視為中國改革開放的窗口，很多西方媒體的報道和社交平台上的Vlog視頻都以「未來之城」、「先進城市」等標籤定義深圳；這兩天，深圳街頭的機器人、機器狗和AI智能體更吸引國內外賓客的關注，發言人對此有何評論？



發言人郭嘉昆表示，「我們也注意到很多記者朋友在APEC新聞中心用上了AI智能眼鏡和智慧演播室等科技助手」。作為第三座主辦APEC領導人非正式會議的中國城市，深圳成為中國高質量發展和高水平對外開放的亮麗名片之一，也見證了亞太一體化的發展。APEC領導人非正式會議即將拉開帷幕，中方期待同各方進一步凝聚共識，取得更多務實成果，為亞太乃至全球的繁榮增長注入強勁動力。(sl)