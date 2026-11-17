17/11/2026 09:26

【中東戰火】CNN：情報顯示伊朗策劃在華盛頓以骯髒彈或化武，襲擊特朗普政府高官

《經濟通通訊社17日專訊》美國有線電視新聞網(CNN)引述七名美國官員報道，最新情報顯示伊朗正計劃在華盛頓特區引爆骯髒彈或化學武器，以攻擊特朗普政府高級官員。



知情人士向CNN透露，伊朗制定此計劃或許只是讓其多一個選項，不代表襲擊已經迫在眉睫。兩名消息人士就指出，美國情報部門追蹤到的具體策劃內容相當詳細，包括襲擊地點及具體目標。



不過，美國官員仍在深入討論伊朗目前是否有實際能力，或是否真正試圖執行這類恐襲計劃。



白宮發言人比斯（Lauren Bis）透過聲明回應報道表示，美國正密切監控各種潛在威脅，強調現階段沒有針對美國本土的可信威脅。(rc)