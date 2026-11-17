17/11/2026 09:53

【外圍經濟】科技股沽壓持續，美股「恐慌指數」飆升

《經濟通通訊社17日專訊》美股科技股沽壓持續，三大指數周一（16日）集體急挫，標普500指數創近三個月最大三日跌幅，反映市場恐慌情緒的VIX指數（標普500波動率指數）飆升18.7%報22.91點，收在11月9日以來最高水平。



本周美股面臨AI交易的兩大關鍵考驗，除英偉達即將公布業績外，Anthropic的IPO亦將成為科技股情緒的分水嶺。



Freedom Capital Markets首席市場策略師Jay Woods指出，強勁業績並不能消除外界對黃仁勳離職的疑問。Nationwide首席市場策略師Mark Hackett則認為，市場基調偏保守，上述兩件事相當於對投資者興趣的溫度測試。(rc)