17/11/2026 11:06

【ＡＩ泡沫】索羅斯等12個家族辦公室上季減持英偉達，黃仁勳離職前夕鎖定獲利

《經濟通通訊社17日專訊》包括索羅斯旗下資金管理公司的12個家族辦公室，上季加入減持英偉達(US.NVDA)的行列，在黃仁勳戲劇性辭任英偉達行政總裁前鎖定獲利。



彭博根據季度監管申報資料的數據報道，在截至9月30日的季度，索羅斯的資金管理公司將英偉達持股大減近五分之一，為今年最大幅度減持。



除索羅斯外，Michael Platt旗下的BlueCrest Capital Management，以及阿聯酋總統穆罕默德．本．扎耶德．阿勒納哈揚相關的投資公司，亦在同期減持英偉達。



數據顯示，第三季減持英偉達的家族辦公室至少有12家，但全部均保留了部分持股，總市值超過10億美元，反映英偉達仍是他們的主要美股持倉。



英偉達股價今年截至9月底累升22%，但執掌公司逾30年的黃仁勳因涉及婚外情醜聞，已於11月12日辭任行政總裁，英偉達股價隨即大跌，至今跌逾25%。(rc)