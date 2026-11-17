17/11/2026 16:20

【ＡＩ】Google警告：AI自主網絡攻擊的時代已到來

《經濟通通訊社17日專訊》Alphabet旗下Google周一（16日）警告，由人工智能（AI）驅動的網絡威脅已跨越「重要臨界點」，指犯罪分子正更多地部署自主式AI智能體，在毋須人工參與下識別漏洞並發動攻擊，形容「AI自主攻擊時代已經到來」。



不過，Google與受影響企業均未證實這些威脅與近期發生的技術故障有關。



過去一周內，多家企業與機構分別遭遇技術故障。美國聯合航空周一因技術故障導致航班延誤，645個航班延誤、25個航班取消，但強調未發現網絡安全事件跡象。上周五（13日），美國聯邦航空管理局（FAA）出現通訊故障，一度全美航班停飛，調查人員暫未發現網絡攻擊跡象。



此外，摩根大通周一證實軟件故障導致交易延遲，美國銀行及富國銀行客戶亦報告相關問題。微軟上周五的故障則導致Outlook、Teams和Copilot全球受影響，微軟將其歸因於伺服器問題，強調未發現任何惡意活動。(rc)