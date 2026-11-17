17/11/2026 16:10

【ＡＩ泡沫】美司法部和商務部：正調查Megaspeed有否涉刑事行為

《經濟通通訊社17日專訊》美國司法部和商務部工業與安全局發表聯合聲明表示，正攜手調查雲端運算公司Megaspeed有否涉及刑事行為，如果發現任何犯罪行為，將依法予以嚴厲追究。



聲明並指出，美商務部此前透過主動監測可能涉及敏感半導體轉移的活動，發現可疑情況，於2024年開始對Megaspeed展開調查，以確定其是否違反出口管制規定。隨後，英偉達於2025年6月將Megaspeed列入「禁止銷售」名單，此後美國司法部亦對Megaspeed展開刑事調查。



聲明中強調，當局一般不會對正在進行的調查發表評論，但有必要向公眾說明事實，並藉此澄清公開報道中流傳的不實信息。(rc)