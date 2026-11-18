18/11/2026 17:42

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數下跌，道指跌1.64%，標普跌1.03%，納指跌0.74%

▷ 歐元區將公布10月CPI，預測月率0.4%、年率4%

▷ FOMC將公布2026年10月貨幣政策會議記錄

《經濟通通訊社18日專訊》美股昨日受科技股沽壓拖累，市場憂慮人工智能相關股份估值偏高，加上美國進一步收緊對華先進晶片出口限制，令半導體及AI相關股份承壓。道指收市跌848.75點或1.64%，報50759.42點；標指跌76.06點或1.03%，報7340.53點；納指跌181.37點或0.74%，報24328.38點。港股方面，恒生指數收市報23294，跌213點或0.9%，成交1772億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，英倫銀行負責審慎監管的副總裁Katharine Braddick發表講話。10:25pm，歐洲央行總裁拉加德參加對話。11:00pm，英倫銀行總裁貝利發表講話。19日凌晨2:35am，美聯儲理事巴爾發表演講。3:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布2026年10月27日至28日貨幣政策會議記錄。3:30am，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。數據方面，今日5:30pm，英國公布9月房價指數。今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.4%，年率升幅料由3.8%擴大至4%。9:30pm，美國公布10月建築許可，月率跌幅料由0.2%擴大至1.7%；10月新屋動工料由122.1萬升至125萬，月率料由下滑5.2%改善至升2.4%。11:00pm，美國公布10月成屋待完成銷售，月率跌幅料由7.3%收窄至2%。明日5:00am，美國公布9月長期資本流動。在美國，今日公布業績的公司有：歡聚(US.JOYY)、康迪車業(US.KNDI)、小馬智行(US.PONY)、震坤行(US.ZKH)等。(wa)