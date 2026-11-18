18/11/2026 17:42
《外圍焦點》歐元區公布CPI，FOMC公布貨幣政策會議記錄
摘要
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▷ 美股三大指數下跌，道指跌1.64%，標普跌1.03%，納指跌0.74%
▷ 歐元區將公布10月CPI，預測月率0.4%、年率4%
▷ FOMC將公布2026年10月貨幣政策會議記錄
▷ 歐元區將公布10月CPI，預測月率0.4%、年率4%
▷ FOMC將公布2026年10月貨幣政策會議記錄
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，英倫銀行負責審慎監管的副總裁Katharine Braddick發表講話。10:25pm，歐洲央行總裁拉加德參加對話。11:00pm，英倫銀行總裁貝利發表講話。19日凌晨2:35am，美聯儲理事巴爾發表演講。3:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布2026年10月27日至28日貨幣政策會議記錄。3:30am，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。
數據方面，今日5:30pm，英國公布9月房價指數。今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.4%，年率升幅料由3.8%擴大至4%。9:30pm，美國公布10月建築許可，月率跌幅料由0.2%擴大至1.7%；10月新屋動工料由122.1萬升至125萬，月率料由下滑5.2%改善至升2.4%。11:00pm，美國公布10月成屋待完成銷售，月率跌幅料由7.3%收窄至2%。明日5:00am，美國公布9月長期資本流動。
在美國，今日公布業績的公司有：歡聚(US.JOYY)、康迪車業(US.KNDI)、小馬智行(US.PONY)、震坤行(US.ZKH)等。(wa)