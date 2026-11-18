23,392.66
-115.51
(-0.49%)
10,644.93
+6.41
(+0.060%)
64,447.2900
-500.0700
(-0.770%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
64,447.29
-500.07
-0.770%
1,807.1300
-17.7400
-0.972%
1,329.5800
-3.4300
-0.257%
3,806.9900
-41.5900
-1.081%
18/11/2026 09:07
美匯指數報103.706，美國10月零售銷售按月升0.2%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.706
|103.485
|0.221
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.50/54
|159.48/52
|159.36/40
|歐元/美元
|1.0985/89
|1.0988/92
|1.0999/03
|英鎊/美元
|1.3199/03
|1.3201/05
|1.3207/11
|美元/瑞郎
|0.8413/17
|0.8411/15
|0.8405/09
|美元/加元
|1.4305/09
|1.4302/06
|1.4298/02
|澳元/美元
|0.6734/38
|0.6731/35
|0.6734/38
|紐元/美元
|0.5501/05
|0.5494/98
|0.5492/96
|美元/人民幣
|6.6662/66
|6.6659/63
|6.6660/64
|美元/港元
|7.8456/60
|7.8462/66
|7.8461/65
上述報價只供參考用