18/11/2026 10:16

【聚焦ＡＰＥＣ】經濟通APEC採訪組直擊第2日，習近平致辭，普京抵達深圳

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議今日正式開幕，同時也是APEC工商領導人峰會的第二天。經濟通記者一連三日在深圳現場採訪。



國家主席習近平將於今日上午出席工商領導人峰會開幕式，正在發表主旨演講。澳洲、加拿大、智利、印尼、韓國、馬來西亞和俄羅斯等11名APEC經濟體領導人，亦將出席峰會並發表演講、致辭或參與專題研討。當中，俄羅斯總統普京已於凌晨乘搭專機抵達深圳。而行政長官李家超亦會出席開幕式以及歡迎晚宴。



今晨6時許，數百名各國記者已陸續進入保安嚴密的記者中心，並獲安排採訪各場會議，經濟通採訪組將第一時間報道最新進展。