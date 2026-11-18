18/11/2026 15:50

【聚焦ＡＰＥＣ】中國美國商會會長何邁可：中國釋放擴大對外開放信號，美企期待全面平等市場准入

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議今日正式開幕，同時也是APEC工商領導人峰會的第二天。中國美國商會會長何邁可在會場接受經濟通通訊社記者訪問時表示，國家主席習近平在開幕式上，明確釋放中國開放經商的訊號，美工商界期待美企在華獲得全面平等的市場准入機會。



何邁可直言，當前中國在促進外商投資方面存在明顯矛盾：中國一方面渴望吸引更多外資，另一方面大力推動國內自主生產。美商會的核心訴求是確保美企在這一背景下仍有公平競技的空間。



面對全球保護主義抬頭，他重申商會主張降低關稅與減少壁壘，強調亞太自由貿易區成立20周年之際，更自由的貿易環境對美企供應鏈布局與投資至關重要。此外，他呼應中美經貿作為雙邊關係「壓艙石」的定位，稱保持企業貿易活動是維繫兩國關係的關鍵。



談及中國「十五五」規劃，何邁可指出醫療健康是美企最具潛力的機會窗口。他又呼籲亞太商界領袖赴華實地瞭解創新變化，參與中國市場高質量發展。