18/11/2026 08:27

【ＡＩ泡沫】黃仁勳離任後首發聲明，稱願重掌英偉達，董事會表明不打算讓其再任CEO

《經濟通通訊社18日專訊》英偉達(US.NVDA)前行政總裁(CEO)黃仁勳周二（17日）在社交媒體發布卸任後首次公開聲明，稱如果獲董事會邀請，他願意重返英偉達擔任CEO。但英偉達董事會主席同日在該公司財報電話會上表明，不打算讓黃仁勳再任CEO。



黃仁勳承認在個人生活中犯下嚴重錯誤，未能達到英偉達對管理層的期望，對董事會因此面對的問題深感後悔，為此致歉，並強調會為自己的過失承擔全部責任。



他又指出，離職後收到大量員工、投資者、商業夥伴及客戶要求他回歸的呼聲，若董事會認為符合公司及股東最佳利益，他願意重返英偉達出任行政總裁。



不過，英偉達董事會主席Harvey Jones說，董事會一致接受了黃仁勳的請辭，不打算讓他回歸出任CEO。(yc)