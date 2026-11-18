18/11/2026 16:05

【聚焦ＡＰＥＣ】習近平晤李在明，籲中韓加強多邊協作，推動亞太自貿區建設

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》國家主席習近平周三早上在深圳會見來華出席APEC領導人非正式會議的韓國總統李在明。



習近平表示，中韓實質完成了自貿協定第二階段談判，有助於鞏固互利共贏良好局面。雙方要用好用足這項制度性安排，加強宏觀政策協調，培育人工智慧等新興科技產業合作生態，共享發展機會。



習近平亦表示，中韓雙方要進一步加強多邊協作，共同實踐真正的多邊主義，推動亞太共同體與亞太自貿區建設，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。



李在明表示，韓中雙邊經貿合作快速增長，為兩國人民帶來實實在在的福祉。韓方堅持一個中國的政策沒有也不會改變，願以明年兩國建交35周年為契機，同中方密切高層交往，加強貿易、投資、產供鏈等合作，促進民心相通，推動建設更成熟的韓中戰略夥伴關係。(yc)