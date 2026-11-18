18/11/2026 08:35

【開市Ｇｏ】英偉達交出強勁季績，馬斯克料隨行往中國，京東第三季盈利勝預期

【要聞盤點】



1、美股周二（17日）受科技股沽壓拖累，三大主要指數全線向下，道指收市挫848點，標指及納指亦同步下跌。市場憂慮人工智能相關股份估值偏高，加上美國進一步收緊對華先進晶片出口限制，投資者趁英偉達(US.NVDA)公布業績前減持科技股，美股跌勢進一步擴大。道指收市跌848.75點，或1.64%，報50759.42點；標指跌76.06點，或1.03%，報7340.53點；納指跌181.37點，或0.74%，報24328.38點。日經指數開報59699點，升839點。



2、英偉達公布截至10月底止2027財年第三季度業績。期內英偉達收入達1158億美元，按年增長103%，高於市場預期約1092億美元；經調整每股盈利2.68美元，亦勝預期的2.47美元。其中，數據中心業務收入達1076億美元，佔總收入約93%，反映人工智能晶片需求依然強勁。另外，財務長將2028年營收增速預測上調至75%。



3、黃仁勳發表公開聲明稱他願響應各方呼聲重返英偉達擔任CEO，並為個人過失致歉。不過英偉達董事會主席表示公司無計畫讓他復職。另外，黃仁勳將於12月1日出席美國國會多個委員會的聯合聽證會。



4、英偉達董事會擬新設委員會，負責監督公司國家安全政策、出口管制合規及全球貿易風險管理。另據外媒報導，英偉達遭美國證交會調查，涉及公司披露是否誤導投資者。



5、美軍官員稱美國周二襲擊了伊朗格什姆島的一處飛彈發射場。此前，特朗普表示正在調查德黑蘭是否計劃在華盛頓使用髒彈或化學武器襲擊政府高級官員，並警告若屬實將採取嚴厲回應。伊朗總統佩澤希齊揚則表示，伊朗正認真尋求通過有尊嚴的外交途徑，擺脫「非戰非和」的局面。



6、美國聖路易斯聯儲銀行行長穆薩勒姆表示，為遏抑持續高企的通脹，聯儲局可能需要在2027年春季前多次加息，並應及早採取行動，以免日後需要更大幅度收緊貨幣政策。



7、據路透報導，美國政府將推進禁止進口中國數據中心設備的計劃；另據《彭博》引述知情人士報道，一筆為字節跳動採購英偉達晶片的4.8億美元貸款已被擱置。



8、特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克周二在社交平台X透露本人將前往中國。外界預計，馬斯克將隨同總統特朗普，赴深圳出席亞太經合組織(APEC)會議。



9、中國商務部表示，中加兩國同意將關稅豁免措施延長兩年，加拿大將擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍，中方也將進一步調整對部分加拿大農水產品採取的反歧視措施。



【焦點股】



京東集團(09618)

- 第三季經調整純利升43.7%至83.3億人幣勝預期，收入升3.5%

- 新業務經營虧損由去年同期的157億元收窄至96億元，減幅近四成



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522) GPU概念：天數智芯(09903)、壁仞科技(06082) 萬國數據(09698)

- 英偉達收入及盈利均勝預期

- 據報美國政府將推進禁止進口中國數據中心設備的計畫



特斯拉概念股：寧德時代(03750)、比亞迪(01211)

- 特斯拉行政總裁馬斯克確認將前往中國



中通快遞(02057)

- 第三季純利升逾1%，收入增21%



名創優品(09896)

- 第三季經調整純利跌4%至7.1億元人民幣



騰訊音樂-SW(01698)

- 第三季非國際財務報告準則純利升2%至24.5億人幣



微博(09898)

- 第三季非公認會計準則純利跌87%至1434.8萬美元



英矽智能(03696)

- 非鴉片類止痛候選藥物探索性試驗首例人體給藥



安徽皖通高速(00995)

- 折讓14%發行5409萬新H股予控股股東，集資6.9億元



康方生物(09926)

- 計劃斥最高2億元供購買集團股份



登臨科技(09917)

- 首九月收入按年增5.92倍至逾5億人幣，板卡出貨近2.8萬片





【油金報價】



紐約期油上漲0.3%，報86.01美元/桶



布蘭特期油上漲0.8%，報93.14美元/桶



黃金現貨下跌0.26%，報3839.37美元/盎司



黃金期貨下跌0.2%，報3849.63美元/盎司