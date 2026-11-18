18/11/2026 14:34

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超與越南國家主席蘇林舉行雙邊會議，指去年雙邊貿易額上升75%

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》行政長官李家超在深圳出席亞太經合組織會議，期間與越南國家主席蘇林舉行雙邊會議。商務及經濟發展局長丘應樺及特首辦主任葉文娟亦有出席。



李家超表示，越南是香港在全球第三大以及在東盟內最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額上升75%，增長強勁。



蘇林表示，自李家超2024年到訪越南以來，越港雙方在經濟、貿易、投資及旅遊方面展開合作並取得亮眼成果。越南會繼續支持官方、機構及民間與香港建立更緊密及深厚的合作，推動雙方建立切實聯繫及戰略對接。



*李家超冀文萊企業把握本港首份五年規與北都機遇*



另外，李家超亦與文萊蘇丹哈桑納爾舉行雙邊會談，指香港和文萊的商貿及人文聯繫密切，去年雙邊商品貿易按年增長四成、令人鼓舞。



李家超表示，本港首份《五年規劃》和北部都會區發展正為香港注入強大動能，歡迎文萊企業把握龐大機遇，亦期望香港能積極擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，為文萊企業發掘商機，並協助內地出海企業與當地夥伴對接，實現合作共贏。(tc)