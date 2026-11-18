18/11/2026 12:36

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▷ 香港與APEC成員貿易佔外貿總值87%

▷ 香港推進北部都會區及河套合作區建設

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》中國國家主席習近平今早在深圳出席亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講。行政長官李家超表示，感到十分振奮和鼓舞，強調將繼續發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，深化大灣區及國際交流合作。李家超指出，亞太經濟更是全球經濟增長的重要引擎，香港作為APEC成員經濟體，與其他成員經濟體的貿易往來佔本港外貿總值高達87%；香港一直堅定支持自由貿易和多邊主義，積極通過APEC平台持續深化國際交往合作。他表示，香港與深圳同屬粵港澳大灣區城市，可作為全球工商界進入大灣區及內地發展的跳板，亦會繼續通過「內地企業出海專班」，服務內地企業拓展國際市場。繼上月首次在港圓滿舉辦APEC財長會後，特區政府今年公布香港首個五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，融入和服務國家發展大局。李家超又提到，香港正全速推進北部都會區建設，並繼續推動河套深港科技創新合作區「一區兩園」協同發展；而「深圳-香港-廣州」創新集群在《2026年全球創新指數》再次排名全球第一，充分體現灣區創科實力。特區政府將持續加強與灣區城市及各亞太經濟體的互聯互通，進一步發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。李家超強調，「開放帶來進步，封閉必然落後」，指在國家堅強後盾下，香港將繼續發揮自身及大灣區優勢，在開放中與各方深度融合、共同發展，助力國家成為引領亞太合作的中堅力量。(bi)