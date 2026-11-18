18/11/2026 18:30

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超晤多國領袖，感謝支持香港盡早加入RCEP

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》行政長官李家超今日在深圳出席亞太經合組織工商領導人峰會開幕式。他亦與其他經濟體領導人會面和舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見。



李家超感謝今日會晤的馬來西亞、越南、文萊和泰國領袖，持續支持香港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》，攜手推動區域經濟發展。



他表示，面對複雜多變的國際形勢，香港正積極拓展多元市場，深化與東盟和拉丁美洲等全球南方國家的協作，進一步加強國際交往合作。香港特別行政區政府正強化「四中心、一高地」建設，積極發揮香港在「一國兩制」下的背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為海內外企業帶來更廣闊發展空間。



他表示，香港會持續加強與傳統市場、新興市場在商貿投資、創新科技和人文交流等領域的務實合作，攜手開拓更多發展機遇。



晚上，李家超出席為與會各經濟體領導人或代表舉行的歡迎宴會。李家超明日出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議，並與其他經濟體領導人會面。(bi)