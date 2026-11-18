18/11/2026 16:52

【ＡＩ】恒指公司：人工智能投資持續增長，帶動半導體需求上升

《經濟通通訊社18日專訊》恒生指數公司公布，過去數年，全球領先科技企業持續加快AI相關投資，帶動半導體需求蓬勃增長。超大規模雲端服務供應商(Hyperscalers)是這輪AI投資浪潮的重要推動力。這些大型科技企業擁有及營運規模龐大的數據中心基礎設施，大規模提供雲端運算、數據儲存及網絡等服務。



恒指公司指出，半導體行業是這項龐大AI資本投入的主要受惠者。法巴的分析指出，每100美元AI資本開支當中，約50美元用於半導體，涵蓋中央處理器(CPU)及記憶體晶片等，並指對於有意通過港股通捕捉半導體增長機遇的內地投資者而言，恒生科技美股半導體指數提供一站式投資基準，同時聚焦香港上市科技龍頭企業與美國上市半導體企業。其指數設計亦為追蹤該指數的ETF日後納入港股通創造條件。(bn)