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▷ 禤惠儀出席深圳APEC工商領導人峰會

▷ 香港首次主辦APEC財政部長會議

《經濟通通訊社18日專訊》渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁、亞太經合組織(APEC)商貿諮詢理事會中國香港代表禤惠儀本周於深圳出席APEC工商領導人峰會。她表示，渣打很榮幸參與APEC中國年，未來將發揮其網絡優勢，促進區域合作及共同繁榮，APEC作為亞太區最具代表性的經濟合作平台之一，多年來致力推動貿易和投資便利化。今年APEC以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，聚焦「開放、創新、合作」三大優先領域，探討創新、互聯互通及可持續發展等重要議題，為區域經濟增長與共同繁榮注入新動力。她提及，渣打的網絡覆蓋APEC約三分之二的經濟體，並連接亞洲、非洲及中東的重要市場。在全球經濟和貿易格局持續演變的背景下，我們深知開放、自由及互惠的多邊合作對促進跨境貿易和投資的重要性。憑藉渣打的網絡優勢，以及在跨境金融和人民幣國際化等領域的專長，我們致力發揮橋樑作用，促進跨境資金、貿易和投資流動，協助企業把握區域發展機遇。她指出，今年是APEC中國年，從香港於10月首次主辦APEC財政部長會議，到本周一連串APEC活動在深圳舉行，進一步彰顯粵港澳大灣區的重要策略角色。香港作為國際金融及貿易中心，匯聚中國與國際優勢，一直是內地與世界接軌的重要窗口。未來香港將繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，連接不同市場，促進創新及跨境合作，為區域發展和實體經濟創造更大價值。(bn)