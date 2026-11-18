18/11/2026 11:19

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 路博邁指2027年利潤與經濟增長放緩或影響投資機會

▷ 央行政策態度未如預期強硬

▷ 2026年美國經濟及企業盈利增長強勁

《環富通基金頻道18日專訊》路博邁多元資產策略聯席投資總監Maya Bhandari認為，利潤與經濟增長放緩可能重塑2027年的投資機會，而央行政策態度沒有預期般強硬則有望提供平衡作用。該行指，截至目前，2026年帶來了強健的經濟增長及非凡的企業盈利增長。當額外的財政支出及人工智能(AI)相關資本支出注入已經堅實的美國經濟，「右尾」（right tail，代表發生機率極低，但一旦發生會帶來極高報酬的極端事件）狀況在美國最為明顯，但也可見於個別亞洲和歐洲經濟體。與健康的名義經濟增長吻合，美國的預期每股盈利（不計一次性收益）飆升，實質收益率亦上揚，而進行中的財報季度承托了此強勢，當中盈利及銷售分別超預期地增長32.5%和13.5%。全球的利潤表現也強勁，預期MSCI綜合世界指數在今年的每股盈利將增長35%，這將是幾十年來（除衰退後的復甦期外）最快的年度增長，其中新興市場表現領先，全年每股盈利有望大增80%。直至最近，來自盈利及名義經濟增長的右尾狀況普遍抵銷了由利率引發的左尾風險，但展望2027年，估計此局面可能出現重整。從現在至2027年初，有合理理由相信將達到三個頂峰，這包括企業利潤增長、名義經濟增長以及政策利率，當中第一項見頂的可能性最大，至於第三項也許最具爭議性，尤其是在上周公布經濟數據及央行發表評語之後。盈利和經濟增長放慢可能使資產的尾部風險移向左方；反觀貨幣政策較寬鬆或能提供穩定力量，視乎當時的宏觀環境而定。*料全球盈利增長下跌50%至80%，投資時保持選擇性將是關鍵*經過表現優異的時期之後，市場共識預測全球盈利增長在新年將下跌介乎50%（美國及多個已發展市場）至70%-80%（部分新興市場及英國），歐洲則處於兩者之間。一方面，隱含盈利增長率在歐洲為高單位數、美國超過18%，而新興亞洲市場稍多於30%都不是壞消息。此外，為獲取這些遠期盈利須支付的價格已顯著壓縮，在科技股比重高的亞洲市場和納指領跌下，全球市盈率已下降20%。在標準普爾500指數中，前五大成分股的遠期市盈率現已幾乎與其他495隻成分股相若，估值差距是自2017年以來最狹窄。全球科技股目前的12個月遠期市盈率為14.3倍，處於20年區間的最低十分位數(decile)。可是，另一方面，投資者並沒有積極地趁低吸納，原因是現在日漸難以看到盈利如何像過去幾年特別是2026年般，讓市場得益於盈利上行凸性（upward convexity，意即盈利非線性地加快推升股價）。同時，值得注意的是歐洲股票（該行主要減持的地區）估值仍然相對上全面反映價值。故此，若盈利增長一如預料般放緩，投資時保持選擇性將是關鍵。*美國名義經濟增長將回到較常態，歐洲和日本增長或已見頂*Bhandari認為，盈利展望在一定程度上與第二個頂峰關連。在美國，最近公布的數據表現皆優於預期，最明顯是消費活動，例如從近期的勞動市場指標及零售銷售可見。經濟超預期指數近來也趨升，實際經濟數據的表現超過了持續上調的共識預測。該行的核心預期是，2027年美國名義經濟增長將回到較「常態」的4-5%，而非2026年的超過6%，這反映該行對構成名義經濟增長的兩個成分之判斷，就是實質GDP增長及通脹率。就增長而言，儘管整體勞動市場指標表現堅挺，但在底層其實收入差異顯著，而能源漲價可能已開始造成影響。實質收入正在回軟，消費者信心亦然（例如美國密歇根大學及美國諮商會(Conference Board)消費者信心調查結果往往與汽油價格走勢密切相關），而房屋數據持續疲弱。這些調查數據與歷史上反映消費支出減弱的水平相距不遠，但已維持了一段時間。*偏向廣泛布局美股及中日股票，固定收益資產展望或更正面*對金融市場來說，今年盈利增長及經濟增長形成了右尾狀況，而加息（包括定價預期及實際行動）則是主要的左尾風險，但預計此局面在2027年將反轉，當中增長及經濟增長放緩將成為左尾風險，而央行貨幣政策沒有預期的強硬，則可能提供一些暫時的緩解。這格局對股票與債券皆舉足輕重。股票方面，盈利與貼現率是推動回報的兩大主力。基於預期盈利增長將見頂而利率在短期內將較高，該行在9月已開始更選擇性地承擔股票風險，且維持此看法至今。該行現時偏向於廣泛布局於美股，還有中國與日本股票。同時，固定收益資產的優點在於投資者能夠預知所得，而自9月至今的變動後，其緩衝作用更為顯著。該行在當時已將對全球債券的投資取向轉為中性，現在看來確有先見之明。今天，在部分地區例如歐洲等，固定收益的吸引力看來更勝股票，這情況在歷史上並不尋常。債券收益率通常在央行完成加息後便見頂，而當經濟增長放緩風險正在加深下，固定收益資產的戰術性展望可能已再次變得更正面。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。