18/11/2026 16:10

《數字人幣》財付通依託貨幣橋完成跨境人民幣匯出

《經濟通通訊社18日專訊》騰訊(00700)旗下財付通近日聯合中國工商銀行廣州分行、渣打香港，依託多邊央行數字貨幣橋(mBridge)開展跨境人民幣出境業務清算，並完成首筆資金匯出。此次切換標誌著財付通對貨幣橋的探索從「試點驗證」邁入「業務應用」階段。



貨幣橋是以央行數字貨幣為核心的跨境支付基礎設施。切換後，跨境資金在工行廣州分行與渣打香港之間點對點直接結算，無需經過境外中間行，實現秒級到帳、全額到帳。



時值亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議在深圳召開，「開放、創新、合作」是今年APEC的三大優先領域。此次業務由深圳企業聯合中外資銀行、依托多方央行共建的基礎設施落地，是深圳參與亞太金融互聯互通的一次具體實踐。(jt)