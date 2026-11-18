18/11/2026 15:54

《行業數據》乘聯分會：11月首兩周乘用車市場零售同比跌25%，新能源車同比跌13%

《經濟通通訊社18日專訊》乘聯分會數據顯示，11月1至15日，全國乘用車市場零售61.1萬輛，同比去年11月同期下降25%，較上月同期下降6%，今年以來累計零售1558.9萬輛，同比下降22%。



全國乘用車市場新能源車零售44.7萬輛，同比去年11月同期下降13%，較上月同期增長7%，今年以來累計零售931.6萬輛，同比下降13%；全國乘用車廠商新能源批發59.2萬輛，同比去年11月同期增長3%，較上月同期增長18%，今年以來累計批發1381.5萬輛，同比增長9%。



全國乘用車廠商批發72.2萬輛，同比去年11月同期下降23%，較上月同期增長11%，今年以來累計批發2309.2萬輛，同比下降7%。(jt)