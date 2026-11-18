18/11/2026 08:25

【聚焦ＡＰＥＣ】俄羅斯總統普京抵達深圳，將與習近平特朗普舉行三方會晤

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》俄羅斯總統普京乘坐專機，於凌晨抵達中國深圳。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇前往機場迎接。



普京將出席周三至周四（18日至19日）舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議，期間計劃與中國國家主席習近平和美國總統特朗普舉行三方會晤。



莫斯科克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫形容，這次三方會晤具有高度象徵意義，並提到這些國家在第二次世界大戰期間的合作，以及隨後聯合國的建立。克里姆林宮也尋求在三方會晤後發表一份聯合公報。



中國外交部早前表示，三國元首將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見，會面具有開創性意義。