18/11/2026 09:50

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾四年四個月高，即期開市貶12點子報6.6667

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7118，較上個交易日升14點子，五連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約460點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開12點子，報6.6667，上個交易日即期匯率收盤報6.6655。



市場人士稱，隔夜美元衝高回落，疊加中美元首會晤在即，人民幣中間價刷新階段新高，這有助於即期匯率進一步上行。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，美國中期選舉後，國會對特朗普的制衡有所增強。若美聯儲以更鷹派的政策立場展現捍衛獨立性、遏制通脹的決心，並由此改善市場對其獨立性和政策可信度的評價，美元指數或將獲得更多修復性支撐。(jq)