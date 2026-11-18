18/11/2026 08:51

【國際要聞】蘋果內部系統更新釀大範圍故障，AppStore、iCloud、Apple Pay一度受阻

《經濟通通訊社18日專訊》蘋果公司(US.AAPL)周二（17日）因一次內部更新引發大範圍服務中斷，涵蓋App Store、員工內部工具、零售業務及消費者服務。蘋果發表回應指出，內部更新導致部分系統故障，強調事故並非網絡攻擊，目前各系統已陸續恢復運作，正全力以赴盡快恢復其餘系統。



故障導致多項內部服務無法使用，包括員工門戶AppleWeb、登錄系統AppleConnect及遠程辦公虛擬專用網絡(VPN)，員工下載內部軟件、查看日曆和預訂會議室亦受影響。紐約和芝加哥的蘋果零售店員工透露，內部軟件一度停運，無法完成購買或預約。



消費者服務同樣受波及，用戶一度無法正常使用iCloud，無法用Apple Pay進行交易，無法直接通過設備註冊AppleCare，同時App Store、Apple Music、Apple Business、Apple School Manager以及SchoolWork等服務皆曾出現中斷。(rc)