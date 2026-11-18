18/11/2026 10:28

【ＡＩ泡沫】英偉達停向中國出口Hopper晶片，分析：積極開拓中國市場立場改變

《經濟通通訊社18日專訊》英偉達(US.NVDA)表示，已經不再向中國出貨Hopper系列人工智能(AI)晶片。



英偉達代理行政總裁克雷斯(Colette Kress)周二（17日）在分析師會議上透露，第三季向中國銷售了價值24億美元、經核准的Hopper系列數據中心產品，但未來的財測未有納入相關產品，目前已不再向中國出貨。



儘管英偉達去年曾獲美國政府批准銷售H200晶片，但在前行政總裁黃仁勳離職後，英偉達顯然暫時避免處理這塊具爭議性的業務。分析認為，這代表英偉達積極開拓中國市場的立場出現重大轉變。



英偉達董事會主席瓊斯(Harvey Jones)指出，公司正處於國家安全局勢大幅改變市場環境的時代，下一任行政總裁必須謹慎應對。(rc)