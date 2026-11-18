18/11/2026 11:29

【外圍經濟】日本10月出口按年增長20.5%，半導體設備成主要動力，貿易逆差收窄

《經濟通通訊社18日專訊》日本官方周三（18日）發布數據顯示，日本10月出口額較上年同期激增20.5%，扭轉先前連續兩個月出口增長放緩的態勢，增幅超過經濟學家先前20%的預期，並遠高於9月經修正後的16.5%增幅。



其中，半導體設備出口額大幅增加49.7%，成為支撐出口的主要動力；按目的地劃分，對中國及美國的出口分別增長13.3%和23.9%。



儘管出口表現亮眼，但受伊朗相關衝突影響，石油進口額激增60.5%，推動日本10月進口額按年增長21.6%，不過仍低於分析師先前預期。在日本試圖將石油進口來源從中東轉向美國的過程中，能源進口額居高不下，抵銷了出口增長對經濟的部分提振作用。



受油價上漲推高進口金額影響，日本10月貿易持續錄得逆差，未經調整的貿易逆差收窄至4765億日圓，9月逆差經修正後為5565億日圓。日本進口已連續九個月增長，出口則連續14個月上升。(rc)