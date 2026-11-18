18/11/2026 11:24

【外圍經濟】金價跌穿3800美元，跌至2025年9月以來低位，聯儲局官員暗示進一步加息

《經濟通通訊社18日專訊》金價跌至2025年9月以來最低水平，最新跌穿3800美元，報3799.61美元，下跌49.64美元或1.29%，連續第三個交易日走低。



此前聯儲局官員暗示進一步加息以應對頑固通脹。聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）表示，美國可能需要在春季之前多次加息。紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）則指出，聯儲局在讓通脹回落至2%目標方面「仍有工作要做」。



自2月底美伊衝突爆發以來，金價已下跌超過四分之一，主因是能源成本上漲推高通脹，迫使各國央行收緊貨幣政策。市場目前預料12月和1月分別加息0.25個百分點，且預期4月前將再度加息。



華僑銀行策略師Christopher Wong表示，目前黃金市場環境艱難，尤其是在購買興趣低迷的情況下，金價在4000美元以下停留時間愈長，面臨拋售壓力的風險就愈大，在缺乏反轉催化劑下，市場將保持謹慎。(rc)