18/11/2026 11:46

【ＡＩ】美收緊AI晶片出口限制，涉字節跳動4.8億美元貸款據報擱置

《經濟通通訊社18日專訊》美國收緊先進人工智能(AI)晶片及運算設備出口管制，導致一筆4.8億美元的貸款陷入停滯。這筆貸款原計劃用於為馬來西亞一座數據中心購買先進的英偉達硬件，供中國科技巨頭字節跳動使用。



正評估這筆交易的五家機構的銀行表示，由於擔心該交易可能違反美國新規，他們已在內部討論退出或不參與。



總部位於新加坡的新雲服務商Aolani Cloud Pte先前邀請銀行參與這筆貸款，所得資金旨在為馬來西亞的數據中心購買GPU。然而，美國政府周一（16日）宣布新規，要求新加坡和馬來西亞等國家的數據中心營運商在購買先進AI晶片時獲得許可，旨在限制中國企業遠程使用這類技術，而字節跳動正計劃以這種方式使用相關英偉達GPU。



Aolani發言人表示，此前已投入大量時間評估監管風險，正積極與監管機構及融資合作夥伴合作，確保項目在完全符合新規的情況下推進。不過，知情人士認為，在銀行行員全面評估新規前，這筆融資不太可能取得進展，且部分銀行家擔憂潛在合規風險，令該貸款實際上難以繼續推進。(rc)