18/11/2026 14:06

【ＡＩ】美NSA網絡故障，魯比奧否認連串故障有關連，分析：疑AI改變網絡安全格局所致

《經濟通通訊社18日專訊》美國國家安全局（NSA）高度機密的內部通訊網絡周二（17日）出現故障。對於近日美國連番發生技術故障事件，國務卿魯比奧稱無沒有任何跡象或證據顯示這些事件彼此有關聯，亦非遭受惡意破壞，但承認對公眾而言情況令人不安。



NSA該套名為「NSANet」的網絡主要供情報人員交換機密資訊。NSA證實網絡在進行例行維護及修補PHP軟件漏洞期間，出現短暫異常，強調關鍵能力仍維持正常運作，並否認遭網絡攻擊。



風險情報公司Dataminr總監Joe Slowik指出，多宗網絡故障事件在短時間內密集發生，既不尋常也令人擔憂，反映社會過度依賴搖搖欲墜的基礎設施。



參議員華納（Mark Warner）則分析指出，這些系統中斷似乎是人工智能（AI）迅速改變網絡安全格局所帶來的後果，因AI能以前所未有速度發現大量系統中的漏洞，迫使企業和政府機構頻繁修補，給系統帶來巨大壓力，無法負荷。(rc)