18/11/2026 15:03

【ＡＩ泡沫】貝索斯：英偉達情況過於複雜，不宜從外部空降CEO接班人

《經濟通通訊社18日專訊》亞馬遜(US.AMZN)創辦人貝索斯在「矽谷與世界」大會上表示，如果英偉達(US.NVDA)董事會不打算讓黃仁勳回歸，就應該優先在公司內部尋找長期繼任者。



他直言，如果換作是他做決定，便不會從外部空降接班人。他認為，英偉達業務「過於複雜」，外來主管對企業營運缺乏預先了解，幾乎不可能成功領導這類高度複雜的業務。



當被問及英偉達的領導層變動與他本人卸任亞馬遜CEO的相似之處時，他指出這種類比具有誤導性。他回顧2021年卸任時，交由公司資深主管賈西(Andy Jassy)接任，是經過多年規劃、精心協調的過程，與英偉達先前經歷的突發變動截然不同。



貝索斯未就黃仁勳是否應回歸表態，稱自己不了解英偉達閉門會議或董事會會議的具體情況，但高度肯定黃仁勳將公司打造成科技業重要力量的重大貢獻。(rc)