22,841.62
-453.13
(-1.95%)
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19/11/2026 17:05
澳元兌美元報0.6705，澳洲10月失業率升至4.9%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.759
|103.863
|-0.104
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.73/77
|159.71/75
|159.32/36
|歐元/美元
|1.0986/90
|1.0981/85
|1.0975/79
|英鎊/美元
|1.3154/58
|1.3150/54
|1.3149/53
|美元/瑞郎
|0.8424/28
|0.8428/32
|0.8432/36
|美元/加元
|1.4315/19
|1.4325/29
|1.4327/31
|澳元/美元
|0.6703/07
|0.6700/04
|0.6712/16
|紐元/美元
|0.5517/21
|0.5502/06
|0.5492/96
|美元/人民幣
|6.6661/65
|6.6654/58
|6.6674/78
|美元/港元
|7.8450/54
|7.8446/50
|7.8452/56
*上述報價只供參考用