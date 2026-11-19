22,972.35
-322.40
(-1.38%)
3,560.39
-27.44
(-0.765%)
3,950.43
-33.34
(-0.837%)
10,554.38
-105.03
(-0.985%)
62,446.8800
-621.3300
(-0.985%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
19/11/2026 09:10
美匯指數報103.804，聯儲局理事沃勒促下月加息半厘抑壓通脹
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.804
|103.863
|-0.059
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.41/45
|159.39/43
|159.32/36
|歐元/美元
|1.0976/80
|1.0970/74
|1.0975/79
|英鎊/美元
|1.3151/55
|1.3144/48
|1.3149/53
|美元/瑞郎
|0.8425/29
|0.8432/36
|0.8432/36
|美元/加元
|1.4331/35
|1.4333/37
|1.4327/31
|澳元/美元
|0.6688/92
|0.6693/97
|0.6712/16
|紐元/美元
|0.5496/00
|0.5496/00
|0.5492/96
|美元/人民幣
|6.6671/75
|6.6681/85
|6.6674/78
|美元/港元
|7.8454/58
|7.8451/55
|7.8452/56
上述報價只供參考用