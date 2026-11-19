19/11/2026 07:55

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道指周三收跌561點，標指五連跌，納指逆升

▷ Anthropic周四上市，IPO規模9.8億股創紀錄

▷ 英偉達業績後股價倒跌近3%

《經濟通通訊社19日專訊》美股周三(18日)個別發展，道指收市挫561點，標指連跌第五個交易日，納指則逆市上升。市場消化人工智能產業前景及科技股估值疑慮，同時關注英偉達(US.NVDA)最新業績表現，令科技股走勢反覆。道指收市跌561.25點，或1.11%，報50198.17點；標指跌16.9點，或0.23%，報7323.63點；納指升101.5點，或0.42%，報24429.88點。人工智能初創公司Anthropic將於周四(19日)在美國納斯達克交易所掛牌上市，將IPO價格定為每股83美元，高於推介區間，IPO規模擴大至9.8億股，將成為有史以來最大宗IPO。市場對AI投資熱潮能否持續仍存疑慮，科技股表現波動。英偉達公布業績後，股價一度受業績勝預期帶動上揚，其後回吐升幅，最終倒跌2.9%，反映投資者對AI產業增長前景仍持審慎態度。其他大型科技股方面，SpaceX(US.SPCX)升1.3%，特斯拉(US.TSLA)升近1%，Meta(US.META)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)升0.2%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOG)升0.6%，亞馬遜(US.AMZN)升3.8%。AMD(US.AMD)大升5.3%。*金價顯著受壓，現貨金跌至近每盎司3700美元*貴金屬方面，金價顯著受壓。現貨金一度跌至每盎司3719美元，創2025年9月底以來最低水平。現貨金報每盎司3730美元，跌約3%；紐約期金則跌3.4%，報3732美元。*美原油庫存增，國際油價向下*國際油價亦向下。美國原油及成品油庫存增幅超出市場預期，加劇投資者對全球石油供應過剩的憂慮。美國能源信息署(EIA)公布，截至11月13日止一周，美國原油庫存增加340萬桶，汽油庫存增加520萬桶，均高於市場預期。紐約期油跌逾3%，報每桶81.97美元；布蘭特期油跌1.6%，報每桶91.58美元。*日圓偏軟，美元兌日圓徘徊159水平*外匯市場方面，美元維持強勢，美匯指數升至103.78，創2025年4月以來新高，日內升約0.2%。美元兌日圓窄幅上落，日圓整體偏軟。美元兌日圓主要徘徊159水平，日內微跌約0.02%。歐元兌美元維持弱勢，徘徊於1.098至1.099水平，跌約0.2%，早前曾跌至1.0953，創19個月低位。(yc)