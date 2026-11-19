19/11/2026 16:40

【聚焦ＡＰＥＣ】經濟通直擊第三日，伊朗女生呼籲APEC化解中東紛爭

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議今日進入重頭戲，中俄美元首會面掀起全球關注及討論，各國媒體均聚集在深圳等待見證歷史時刻。會場內，一名伊朗女生正在展位介紹展品，她是大會工作人員，但說著一口流利普通話。起初我們邀請她接受訪問時，她以沒戴頭巾婉拒，後來在記者再三懇請下，她終於答應。



當被問及能否用波斯語受訪時，她連連擺手：「不行，怕被搬運。」她表示，APEC可以為中東各國搭建合作對話的平台，藉此化解彼此的紛爭。



印尼記者Dwi Bagus Suprayitno受訪時難掩興奮：昨晚印尼和中國剛簽了協議，涵蓋智慧城市、製造業。他特別提到大灣區，指出大灣區的合作模式完全可以複製到其他地方。



巴基斯坦記者Irfan Ashraf則聚焦政策層面，他指出，中國國家主席習近平演講重申開放、創新、合作，釋放了明確信號－－無論國際風浪多大，中國的和平發展路線不會改變。



尼日利亞記者Mark Longyen則稱讚：「中國從被壓迫走到今天，反過來幫我們建港口、修公路、搞農業。一個強大的國家能夠願意伸手拉你一把，這就是最實在的合作。」