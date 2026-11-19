19/11/2026 08:10

【ＡＩ泡沫】Anthropic定價每股83美元，發行9.8億股，超越SpaceX上市紀錄，集資813億美元

《經濟通通訊社19日專訊》人工智能初創公司Anthropic將於周四(19日)在美國納斯達克交易所掛牌上市，將IPO價格定為每股83美元，高於預想區間，IPO規模擴大至約9.8億股，將超越SpaceX創下的上市紀錄，成為史上最大宗IPO，料集資813億美元，股份代號為「ANT」。



Anthropic每股定價83美元，高於先前每股70至78美元的預想區間。按此計算，該公司的估值或將達到1.5萬億美元。



據知情人士稱，由於投資者需求強勁，Anthropic擴大了發行規模，共售9.8億股，高於原本計劃的8.25億股。包括Google和英偉達在內的七家策略夥伴也已同意以IPO價格，購入價值260億美元的無投票權股票。



美國股指期貨於亞洲早盤上漲。標普500指數指數期貨上漲0.45%，納斯達克100指數期貨上漲0.97%。（yc）