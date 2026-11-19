19/11/2026 08:42

【外圍經濟】聯儲局會議紀錄釋鷹派訊號，幾乎所有官員支持12月加息

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局公布10月議息會議紀錄，釋出進一步收緊貨幣政策的鷹派訊號。紀錄顯示，幾乎所有與會官員均認為，若通脹及就業市場走勢符合預期，進一步加息將屬適當，部分官員更認為12月可能需要加息半厘，以加快壓抑通脹。



官員同時關注人工智能基建投資帶動的需求及成本壓力，憂慮相關通脹風險擴散至其他經濟領域。



聯儲局上月以10比2票決定維持聯邦基金利率於3.75至4厘，理事庫克及克里夫蘭聯儲銀行行長哈馬克均主張加息0.25厘。



市場方面，CME FedWatch數據顯示，截至11月18日，交易員預期聯儲局12月8至9日議息會議加息0.25厘的機會率約95%，另有約5%押注加息半厘。市場亦關注明年初會否進一步加息。(kk)